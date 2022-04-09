В ДГПУ стартовала акция «Тотальный диктант 2022»

9 апреля ровно в 14.00 на площадке Дагестанского государственного педагогического университета началась акция «Тотальный диктант 2022». Всем, кто проявил желание принять участие в акции, диктант был озвучен сначала в видеофоомате, а потом кандидат филологических наук, доцент Гумай Алиомарова зачитала его.

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. «С каждым годом акция растет. Это не может не радовать, учитывая многонациональность Дагестана. Диктант, несомненно, способствует популяризации среди граждан таких неотъемлемых качеств, как высококультурность и грамотность. Неудивительно, что Даггоспедуниверситет, как кузница педагогических кадров, традиционно выступает одной из основных площадок Тотального диктанта. Считаю важным, что именно сейчас важны такие мероприятия направленные на укрепление патриотизма и единстав народов страны в свете происходящих в западном сообществе антироссийской истерии», — начальник управления по делам молодёжи ДГПУ прокомментировал Руслан Гереев.

Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. Убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Напомним,что также акция «Тотального диктанта 2022» проходит в Дагестане и на других лощадках: — ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры» (М.Гаджиева, 170.1 этаж); — ГБУ РД «Национальная библиотека РД им. Р.Гамзатова» (Р.Гамзатова, 43); — Дагестанский государственный университет (коворкинг-центр «Точка кипения», ул.Батырая,1); — Исторический парк «Россия – моя история» (пр.И.Шамиля,31г).

Источник: Мирмол