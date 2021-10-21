В ДГПУ провели диктант на языках народов Дагестана

Сегодня 21 октября в рамках празднования Дня дагестанской культуры языков на факультете дагестанской филологии ДГПУ провели диктант на языках народов Дагестана, организованный Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

С приветственным словом к участникам диктанта в Дагестанском государственном педагогическом университете обратился врио министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов.

«Этот праздник нужен, прежде всего, дагестанцам, чтобы не забывать свой родной язык. Наша республика — самый многонациональный регион России, самый многоязычный, и наш долг — передать свое культурное богатство из поколения в поколение. Очень радует, что с каждым годом интерес к диктанту растет и участие в нем принимают все больше дагестанцев», — подчеркнул Муслимов.

В свою очередь ректор ДГПУ Нариман Асваров отметил существенный вклад Даггоспедуниверситета в сохранение родных языков. «На базе вуза действует факультет дагестанской филологии, благодаря выпускникам наши дети будут учить, знать и сохранять свой родной язык», — добавил он.