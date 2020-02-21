В ДГПУ прошел конкурс чтецов, приуроченный ко Дню родного языка

В ДГПУ стартовала неделя родных языков. 20 февраля на Республиканском конкурсе чтецов в номинации «Агульская литература» стихи на агульском языке продекламировали ученики 11 класса Ричинской СОШ Руслан Ибрагимов, Гамзат Гамзатов и ученица 11 класса Дружбинской СОШ Марина Магомедова.

Мероприятие было организовано ст.преподавателем ДГПУ Н.Исрафиловым, ст.преподавателем ДГУ З.Базиевой и замдиректора Центра дистанционного обучения М.Якубовой.

В конце конкурса чтецы и их учителя были награждены подарками.

Отметим, что мероприятие было приурочено ко Дню родного языка, который отмечается 21 февраля.В этом году Республиканский конкурс проводится в десятый раз.

Камиль Мирзоев