В ДГИ состоялась конференция по возвращению Крыма в состав России

В Дагестанском гуманитарном институте состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Екатерининские чтения: историческое значение возвращения Крыма в состав России».

Посвящена она была девятой годовщине возвращения Крыма на свою историческую Родину. Для участия в научном мероприятии собрались представители органов государственной власти, научная интеллигенция, общественность.

Открыл конференцию ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев. Он отметил, что референдум, проведённый девять лет назад, стал примером народной сплочённости и гражданского согласия. «Крым, как и Дагестан, может гордиться межконфессиональным согласием, когда народы, исповедующие ислам, христианство и иудаизм, живут в мире и согласии, выстаивают конструктивный диалог и помогают друг другу. День воссоединения Крыма с Россией – это дань искреннего уважения людей всех национальностей, великой истории нашей страны и продолжение его славных традиций», – подытожил Бахмудкадиев.

Далее выступил начальник Управления по делам религий Миннаца Республики Дагестан Расул Гаджиев. Он рассказал о том, как дагестанцы фактически первыми отреагировали на присоединение Крыма к России, сразу же выехали с оказанием гуманитарной помощи крымчанам.

«Вы все знаете, что сегодня творится в Донбассе. Кто знает, что было бы сейчас в Крыму, если бы тогда Россия не протянула руку помощи? Сегодня крайне важно проводить разъяснительную работу особенно среди молодёжи о проводимой специальной военной операции, важности сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия», – акцентировал Гаджиев.

В ходе конференции учёные дагестанских вузов говорили об исторических вехах присоединения Крыма к России, состоянии наукоемкости современной общественной жизни Республики Крым, об отражении крымской темы в медиапространстве и др. Также состоялось подключение с полуостровом по ВКС. О том, какая работа проводится дагестанской диаспорой в Крыму рассказал Ахмед Магомедов, председатель Культурного центра народов Дагестан в Республике Крым им. М. Гусаева и руководитель женского комитета данного центра Лейла Гамзатова.