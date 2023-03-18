В ДГИ прошла встреча с руководителем Минмолодёжи Дагестана

В Дагестанском гуманитарном институте состоялась встреча ректора Нухкади Бахмудкадиева с министром по делам молодёжи Республики Дагестан Камилом Саидовым.

Основной вопрос обсуждения – вовлечение студентов в реализацию мероприятий в сфере государственной молодёжной политики в Республике Дагестан и освещение реализации молодёжных инициатив. В ходе беседы Камил Саидов отметил, что работа с молодёжью усиливается, создаются различные волонтёрские движения.

По его словам, министерством проводится большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, профилактику терроризма и без поддержки учебных заведений реализовать задуманное невозможно.

«Вместе с тем, идёт информационное воздействие, особенно на молодёжь. Крайне важно усилить взаимодействие в этом направлении. Мы готовы поддержать все инициативы студентов ДГИ: помочь в подготовке и реализации грантов, обеспечить участие в форумах и продвинуть информацию в том числе на федеральных платформах», – подчеркнул Саидов.

В свою очередь ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев рассказал о международных, всероссийских форумах, конференциях, которые проводит институт. «Мы открыты к сотрудничеству. Готовы принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Минмолом. Надеемся, что взаимодействие будет более тесное», – подытожил ректор вуза.