В ДГИ обсудили возрождение рукописного наследия Дагестана

В Дагестанском гуманитарном институте состоялся круглый стол «Возрождение рукописного наследия Дагестана. Современный взгляд».

В работе круглого стола приняли участие сотрудники отдела образования и науки при Муфтияте РД, представители Дагестанского научного центра РАН, аспиранты ДИУ и магистранты ДГИ.

Участников мероприятия поприветствовал ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев, отметив важность изучения исторического наследия республики. «У кого нет прошлого, у того не может быть настоящего и будущего. Важно изучать наследие наших учёных и передавать знания подрастающему поколению», – отметил ректор ДГИ.

Итоги научно-экспедиционной работы по Республике Дагестан подвёл Мурадулла Дадаев, руководитель ЦИИ «Врата истории» ДГИ.

В ходе работы круглого стола также были обсуждены вопросы изучения и сохранения трудов дагестанских ученых. Учёные ДНЦ РАН рассказали об арабских рукописях и рукописной традиции в Дагестане, о рукописных сочинениях аварских религиозных учёных советского период. Интересным было выступление аспиранта Дагестанского исламского университета Магомедарифа Мажидова о научном труде имама аль-Байзави по толкованию Корана, обнаруженного в рукописном фонде Республики Дагестан.

Участники круглого стола внесли предложение о создании электронного фонда рукописей при ДГИ, который станет важнейшим подспорьем для проведения научных исследований.

Мероприятие было организовано Центром исторических исследований «Врата истории» Дагестанского гуманитарного института при грантовой поддержке Миннаца РД.

Источник: Пресс-служба ДГИ