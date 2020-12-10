В ДГАУ обсудили развитие племенного животноводства

8 декабря в Дагестанском государственном аграрном университете состоялся семинар по вопросам развития племенного животноводства. На мероприятии присутствовали специалисты Минсельхоза РД, а также руководители племенных хозяйств.

В рамках мероприятия отмечалось, что развитие лучших генотипов производителей станет основой для повышения мясо-молочных показателей, продуктивности шерсти и тд.

Дополнительно, зоотехникам к применению была рекомендована программа «Селекс», которая позволяет вести племенной учет животных.