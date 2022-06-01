В Детской клинической больнице отпраздновали День защиты детей

Первый заместитель Председателя Правительства Манвел Мажонц вместе с министром энергетики и тарифов Ризваном Мурадовым приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, которое прошло в Детской республиканской клинической больнице имени Н. М. Кураева.

Поздравить ребят пришли и представители министерства здравоохранения, медицинский персонал больницы и родители юных пациентов медучреждения.

Манвел Мажонц поздравил ребят от имени Главы республики Сергея Меликова с праздником и пожелал им скорее покинуть стены больницы и никогда больше не болеть.

Министр энергетики и тарифов Ризван Мурадов выразил особые слова благодарности за заботу и неравнодушие главному врачу Баширу Махачеву и работникам ДРКБ, которые всецело посвятили себя детям, оказывая им квалифицированную медицинскую помощь.

После торжественной части состоялась развлекательная программа. В завершение визита, пообщавшись с детьми, гости подарили больнице телевизор.