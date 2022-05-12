В детских лагерях введут единую систему воспитания

Заместитель Председателя Правительства Муслим Телякавов провёл расширенное заседание межведомственной комиссии по координации организации отдыха и оздоровления детей.

Вице-премьер рассказал, что ситуация в дагестанских детских лагерях значительно улучшилась по части соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил.

По ее словам, к открытию готовятся 126 детских лагерей, из них 26 загородных стационарных и 100 с дневным пребыванием (пришкольные), в которых планируется отдых более 30 тыс. детей. Согласно предварительному мониторингу «Малые формы занятости» в муниципальных образованиях , с участием в походах, соревнованиях, конкурсах, клубной работе, досуговых площадках и других мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных технологий, в летний период планируется охватить более 100 тысяч ребят.

Нововведением в организации отдыха и оздоровления 2022 года станет использование во всех организациях оздоровления и отдыха детей Республики Дагестан единой программы воспитания, построенной по модульному принципу. Базовые ценности программы – Родина, семья, дружба, труд, милосердие. Также определен еженедельный единый формат церемонии подъема государственного флага России и Республики Дагестан в детских организациях отдыха.

Летняя оздоровительная кампания в 2022 году для лагерей с дневным пребыванием стартует с 6 июня, а открытие загородных оздоровительных лагерей с 10 июня.