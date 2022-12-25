В Дерберте увековечили память Рашида Мирзоева

В одной из школ Дербента увековечили память погибшего в СВО кавалера ордена Мужества Мирзоева. В школе, где учился боец, установили мемориальную доску.

«В Дербенте прошло открытие мемориальной доски в память о погибшем выпускнике школы №9, участнике СВО на Украине, кавалера ордена Мужества Рашида Мирзоеве», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия принял участие заместитель главы Дербента Видади Зейналов, который заявил, что жители Дагестана и России будут помнить о тех, кто до конца исполнял свой воинский долг.