В Дербентском районе заработает солнечная электростанция

Сегодня, 24 августа, руководитель Дербентского района Мавсум Рагимов провел рабочую встречу с представителями российской компании «Солар Системс» и сотрудниками проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики при Минэнерго РД.

Она была посвящена вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству в Дербентском районе солнечной электростанции мощностью 100 МВт. На территории Дербентского района в 2023 году появится крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт.

Станция позволит обеспечить чистой энергией порядка 25 тысяч домов, и создаст 30 постоянных рабочих мест и 150 рабочих мест на стадии строительства. Компания намерена взять на себя и социальную ответственность и участвовать в развитии муниципалитета, заниматься подготовкой квалифицированных кадров, создавать рабочие места.

Мавсум Рагимов отметил, что инвестору будет оказана вся необходимая помощь в реализации проекта. Для Дербентского района строительство солнечной электростанции обеспечит дополнительные рабочие места и новые налоговые отчисления. «Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем районе осуществлялись новаторские проекты, которые содействуют развитию России, развитию Республики Дагестан», — сказал руководитель Дербентского района.

Напомним, что в городе Южно-Сухокумске уже введен в эксплуатацию объект солнечной электростанции мощностью 15 МВт, а также на стадии реализации проекта солнечной электростанции мощностью 60 МВт в Ногайском районе.