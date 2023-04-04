В Дербентском районе в рамках реализации инвестпроектов планируется заложить 600 га виноградников

Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов посетил с рабочим визитом АО «Кизлярский коньячный завод» в Дербентском районе. На объекте планируется реализовать два масштабных инвестиционных проекта.

По словам гендиректора АО «имени Наримана Алиева» Махача Атаева, уже в 2023 году планируется заложить виноградники на площади в 611 гектар. На сегодняшний день, расчищены и проложены новые дренажные каналы общей протяжённостью в 8 километров. Помимо этого, продолжаются переговоры на получение технических условий с ресурсоснабжающими организациями.