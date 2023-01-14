В Дербентском районе собирают зимнюю пекинскую капусту

Дагестан – это капустный край России, на который приходится почти 19 процентов от всей площади в стране, отведенной под выращивание этого ценного овоща, 80 процентов капустных полей СКФО также расположено в нашем регионе. В целом в Дагестане овощеводство достаточно хорошо развито, и главный ресурс – это трудолюбивый народ.

В эти дни в Дербентском районе проходит уборка урожая пекинской капусты, здесь площадь под ней составляет около 200 га. С ходом работ знакомился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

В хозяйстве Алибека Раджабова, которое расположено в селении Музаим, как рассказал фермер, вырастили пекинскую капусту на площади 7 гектаров. Сейчас на уборке задействовано около 50 человек. В планах расширить площади под овощами при предоставлении дополнительных земель.

«Пекинская капуста – это востребованная культура, полезная для профилактики целого ряда недугов, в том числе депрессии, головных болей, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы, – говорит хозяйственник. – На востоке пекинскую капусту называют источником долголетия, так как она насыщена витаминами и полезными микроэлементами».

Стоит отметить, что в Дербентском районе за многолетнюю историю производства овощных культур освоили нюансы выращивания любых видов овощей. В этой местности природно-климатические условия позволяют возделывать пекинскую капусту и в холодное время года. Музаимские овощеводы рассказывают, что зимой нет вредителей и болезней, а значит, нет необходимости обрабатывать плантации химическими препаратами. Отсюда качество и востребованность выращиваемой в зимнее время овощной продукции.

«В силу климатических особенностей на юге Дагестана, в данном случае в Дербентском районе, можно выращивать несколько урожаев за год. В середине зимы прямо с полей дагестанская продукция идет на столы потребителей. Это наше преимущество – возможность реализовывать продукцию прямо с поля во внесезонное время, в зимний или в ранневесенний период. Хочу заметить, что в этом году заработал федеральный проект по стимулированию производства овощей открытого грунта и картофеля. Дагестан в рамках этого проекта, в котором могут участвовать и личные подсобные хозяйства, проводит работу по наращиванию объемов производства овощей и картофеля», – сообщил Шарип Шарипов.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/urozhaj-dolgoletiya/