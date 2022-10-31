Экономика

В Дербентском районе продолжается реализация проекта интенсивные сады

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В Дербентском районе продолжается реализация крупного инвестпроекта. Здесь уже начали закладку суперинтенсивных и интенсивных фруктовых садов.

Кроме садов и фруктохранилищ, здесь построили и общежития для персонала. Душевые, кухня, столовая.

Закладка суперинтенсивных садов требует больших усилий. При его создании инвестор столкнулся со многими сложностями. И главная из них — это проблемы с дорогами. Во время проливных дождей отсюда практически невозможно выехать.

Но это не единственная проблема. На территории садов нет холодильников для хранения фруктов. Урожай приходится вывозить в другой регион.

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