В Дербентском районе построят агропромышленный оптово-логистический центр

Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел площадку, предполагаемую для строительства оптово-логистического центра агропромышленной направленности «Русские ярмарки – Южный».

Земельный участок отведен вблизи села Авадан Докузпаринского района, территориально расположенного в Дербентском.

Всего в Дагестане планируется реализация 4 инвестиционных проектов компании ООО «Русские ярмарки».

Предполагается, что Центр будет обеспечен высокотехнологичной инфраструктурой для хранения продовольственных товаров и переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках реализации данного проекта будет создано 100 рабочих мест.