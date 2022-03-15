В Дербентском районе открылся новый тепличный комплекс

В Дербентском районе открыли новый тепличный комплекс. При строительстве теплицы использовались самые современные технологии. Предусмотрена отопительная и поливная системы, установлены конденсоры, системы зашторивания.

Чтобы уменьшить различия температур в климате и поддерживать постоянную температуру и влажность, в теплице установлено 52 вентилятора рециркуляции воздуха. Система шторирования разделена на 2 зоны и способствует существенной экономии энергии для поддержки необходимой температуры.

В теплице уже на площади 3 гектара высажена рассада сорта томатов «чемпион», средний вес плода составляет 200-250 грамм. В дальнейшем площадь будет увеличена до 10 гектаров. Первый урожай ожидается к концу апреля.

На предприятии работает 40 человек. Средняя заработная плата составляет 25-30 тысяч рублей.

В открытии комплекса принял участие Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.