В Дербентском музее-заповеднике провели мероприятие «Россия — Родина моя» ко Дню России

К празднованию Дня России — одного из самых молодых государственных праздников — 9 июня на площадке музея «Боевая Слава» отделом ЭВ и культурно-образовательной деятельности был организован музейный праздник «Россия — Родина моя».

В рамках мероприятия был организован концерт, где ученики СОШ № 15 выступали с патриотическими флешмобами и стихотворениями о Родине, а воспитанники вокальной студии «Счастливое детство» Дворца детского и юношеского творчества г. Дербента представили вокальные номера о России.

Участникам мероприятия был показан познавательный фильм «12 июня! День России!», а также организована обзорная экскурсия по музею «Боевая Слава».

Приглашенные на музейный праздник гости — генеральный директор АО «Радиоэлемент», заместитель председателя Общественной палаты городского округа «город Дербент» Рагимов Сейран Гаджиевич, проректор Социально-педагогического института, заместитель председателя Общественной палаты г. Дербента Давудов Агаширин Давудович и поэт, драматург, переводчик, критик, публицист Ашурбекова Эльмира Ашуралиевна поздравили участников мероприятия с предстоящим праздником и поделились мыслями о том, как важно любить, беречь, гордиться и защищать свою Родину, изучать ее историю, сохранять обычаи и традиции.

В конце мероприятия организаторы музейного праздника и участники акции раздали жителям города ленточки с российским триколором.

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