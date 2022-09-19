В Дербенте завершилась III Международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня»

Заключительная часть третьей Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня» состоялась в Дербенте 18 сентября. Мероприятие было организовано в Дербентском Музее истории мировых культур и религий.

Решением жюри, Гран-при конкурса было присуждено участнице из Республики Беларусь Марии Сырокваш. Также победителями и призёрами конкурса в различных номинациях стали более пятидесяти мастеров. В текущем году проект реализуется с использованием гранта от ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».