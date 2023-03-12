В Дербенте в текущем году откроют новый спорткомплекс

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в воскресенье, 12 марта, осмотрел площадку строящегося в Дербенте физкультурно-оздоровительного комплекса.

Для строительства объекта было выделено 203 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов.

Все основные работы на объекте уже завершены, в текущем году планируется его открытие. Направлена документация в Минстрой Дагестана для получения заключения о соответствии (ЗОС).

Премьер-министр положительно оценил результаты работы, подчеркнув, что для жителей Дербента этот объект очень важен — одновременно в одну смену зал смогут посещать более 50 дербентцев.

Данный спортивный комплекс построен в рамках выполнения Правительством РД задачи по созданию условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом.