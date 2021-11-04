В Дербенте увеличивается количество вакцинированных от COVID-19

В Дербенте наблюдаются темпы роста вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил главный врач Дербентской центральной городской больницы Девлетхан Мирзаханов. По словам руководителя лечебного учреждения, в период с 28 октября по 3 ноября текущего года первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили свыше 2100 человек.

В Дербенте наблюдаются темпы роста вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил главный врач Дербентской центральной городской больницы Девлетхан Мирзаханов. По словам руководителя лечебного учреждения, в период с 28 октября по 3 ноября текущего года первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили свыше 2100 человек. По сравнению с предыдущей неделей, прирост вакцинированных составил 45 процентов. Город входит в число лидеров по числу вакцинированных в республике.

Как рассказал Девлетхан Мирзаханов, накануне он вместе с главным государственным санитарным врачом г. Дербента Рашидом Аджиевым прошел ревакцинацию. Они были в числе первых в городе, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Руководитель лечебного учреждения подчеркнул: жители города осознают, что только привившись можно защититься от заражения смертельно опасным вирусом и все активнее проходят вакцинацию.

Девлетхан Мирзаханов призвал дербентцев воспользоваться незапланированной нерабочей неделей и сделать прививку от COVID-19. Руководитель лечебного учреждения в очередной раз напомнил об адресах, где расположены пункты вакцинации в Дербенте:

Поликлиника № 2, ул.Крупской, 2. График работы: пн-пт — 8:00-18:00; сб-вс — 9:00-15:00. Поликлиника № 3, ул. Пушкина, 45. График работы: пн-пт — 8:00-18:00; сб-вс — 9:00-15:00. Поликлиника № 4, пр. Агасиева, 13-В. График работы: пн-пт — 8:00-18:00; сб-вс — 9:00-15:00. Станция скорой медицинской помощи, ул. Х.Тагиева, 30 (набережная). График работы: пн-пт — 8:00-18:00; сб-вс — 9:00-15:00. Стационар ЦГБ, ул. Шеболдаева, 49. График работы: пн-пт 8:00-18:00; сб-вс — 9:00-15:00.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/11/3/v-derbente-rastet-chislo-vaktsinirovannyih-ot-covid-19/