В Дербенте стрит-арт фестиваль посвятят 100-летию поэта Гамзатова

Художники из разных городов России соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений поэта.

Четвертый стрит-арт фестиваль «Стена» в городе Дербенте будет посвящен 100-летию поэта Расула Гамзатова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник.

«С 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт фестиваль «Стена». Он будет посвящен 100-летию великого советского и российского поэта Расула Гамзатова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, талантливые художники из разных городов России соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений поэта.

Расул Гамзатов — советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, «учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру», был опубликован 1 июля 2021 года.

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