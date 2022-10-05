В Дербенте состоялась молодежная просветительская акция Российского общества «Знание»

Как театр позволяет по-новому взглянуть на привычную жизнь и что стоит за созданием одного из самых популярных спектаклей города Дербента, рассказали молодым дагестанцам в Государственном Табасаранском драматическом театре. 3 октября в театре прошла Всероссийская просветительская акция Российского общества «Знание» «В первом ряду».

Просветительская акция «В первом ряду» ориентирована на молодежь и ставит своей целью знакомство нового поколения с историей российского театра, различными театральными профессиями и самим процессом создания спектаклей. Общество «Знание» проводит ее совместно с наставниками во всех восьми федеральных округах, которые подготовили для молодых людей увлекательные мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Так, молодые жители Дербента познакомились с работой Государственного Табасаранского драматического театра.

Главный режиссер табасаранского театра Джанбулат Габибов поприветствовал юных театралов – студентов Дербентского филиала Дагестанского Государственного университета на открытии акции в стенах театра.

Основной темой встречи наставников и участников акции — а это молодые жители Дербента от 16 до 25 лет — стало обсуждение одного из самых успешных спектаклей театра — комедии «Наши времена». История повествует о жизни простых горцев, о верности данному слову, о любви и благородстве, об интересном жизненном выборе, перед которым оказался главный герой пьесы. Создатели спектакля рассказали молодым гостям, как им удалось показать привычный быт и повседневную жизнь горцев, но с новой стороны, деликатно и с невероятным юмором.

Режиссер-постановщик спектакля — главный режиссер Табасаранского театра Джанбулат Габибов — описал, как проходили многократные репетиции, обсуждение характеров героев и поиск их ярких черт, жаркие споры и до боли смешные эпизоды. Рассказ об этой творческой синергии вдохновил молодых слушателей и позволил взглянуть на традиционный театр с увлекательной стороны.

О том, как шла работа над текстом пьесы, гостям рассказал руководитель литературной части театра Абдурагим Абдурахманов. Описание быта горцев, формирование диалогов героев, расстановка юмористических акцентов — множество деталей, которые являются словесной основной спектакля, описал наставник. Абдурагим Абдурахманов также остановился на трудоемком «лабораторном периоде» работы с актерами: на читках пьесы и предварительных эскизах постановки, поиске интонаций, пауз, взглядов и мизансцен.

Главный художник театра Абдурахман Османов погрузил молодых слушателей в яркий мир художественной составляющей работы. Художник рассказал, как создаются эскизы декораций и костюмов, при помощи каких элементов одежды можно подчеркнуть характер героя, а какими деталями декораций передать атмосферу действа. Ребята узнали, из каких этапов состоит художественное оформление постановки, как выглядит макет спектакля и, в частности, к каким художественным средствам обратились создатели спектакля «Наши времена».

О столь же важной, а порой и определяющей всю творческую жизнь стороне спектакля — о его техническом обеспечении слушатели узнали из выступления директора театра Алимурада Алимурадова. Изготовление декораций и костюмов, подготовка реквизита, настройка техники, подбор звука и света — все то, что наряду с актерской и режиссерской работой наполняет спектакль жизнью, описал директор.

Государственный Табасаранский драматический театр был создан в 2001 году на базе двух народных театров. За 20 лет в Табасаранском драмтеатре поставлено более 40 спектаклей, основная часть которых — по произведениям дагестанских и северокавказских драматургов. Однако в репертуаре есть представления и по произведениям российской и мировой классической литературы. Одной из самых популярных у зрителя постановок стала комедия «Наши времена», премьера которой состоялась в 2020 году и с успехом идет по сей день.

Всероссийская просветительская акция Российского общества «Знание» «В первом ряду» проходит с 14 сентября по 5 октября по всей стране. В ней принимают участие 150 театральных коллективов. В рамках акции проходят мастер-классы по актерскому мастерству, лекции, экскурсии и творческие встречи с выдающимися актерами, режиссерами, костюмерами и другими специалистами театров. События акции охватят 99 городов в восьми федеральных округах страны. Участвовать в них могут все желающие, для этого надо выбрать интересующее мероприятие акции и пройти онлайн-регистрацию на сайте Общества «Знание».

Источник: «Дербентские новости»