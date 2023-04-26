В Дербенте состоится фестиваль по пляжным видам спорта

Мероприятие пройдет в рамках открытия туристического сезона. На фестиваль пляжных видов спорта в Дербенте приглашаются все желающие.

В Дербенте Спортивное мероприятие пройдет на территории городского пляжа.

На протяжении двух дней — 29 апреля с 13.00 до 19.00 и 30 апреля с 9.00 до 13.00, участники смогут продемонстрировать свои навыки в виндсерфинге (парусный спорт), кайтсёрфинге (катание на доске по воде с большим воздушным змеем), а также в сапсерфинге (катание на доске с веслом).

По всем вопросам обращайтесь по номеру:

8 928 511 72 28