В Дербенте прошла конференция «Межконфессиональный и межнациональный мир – основа единства и дружбы народов Дагестана».
Министерство по национальной политике и делам религий организовало встречу вместе с Дербентским социально-педагогическим институтом.
В конференции принял участие министр Энрик Муслимов, представители администрации Дербента, религиозные деятели и общественники.
Цель конференции — укрепление межнационального и межконфессионального диалога.
В Дербенте прошла межконфессиональная конференция
В Дербенте прошла конференция «Межконфессиональный и межнациональный мир – основа единства и дружбы народов Дагестана».