В Дербенте прошла межконфессиональная конференция

В Дербенте прошла конференция «Межконфессиональный и межнациональный мир – основа единства и дружбы народов Дагестана».

Министерство по национальной политике и делам религий организовало встречу вместе с Дербентским социально-педагогическим институтом.

В конференции принял участие министр Энрик Муслимов, представители администрации Дербента, религиозные деятели и общественники.

Цель конференции — укрепление межнационального и межконфессионального диалога.

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