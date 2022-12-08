В Дербенте пройдет первый на юге России ночной забег

В субботу, 10 декабря, впервые на юге России, в древнем городе Дербенте пройдет уникальный ночной полумарафон. Несколько сотен участников со всей страны посетят наш город, чтобы принять участие в забеге «Огни Дербента» от опытных организаторов спортивных мероприятий из команды Wild Trail.
Мероприятие состоится при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, администрации г. Дербента и «Дербентского музей-заповедника».
«Особенность забега в том, что старт и финиш расположены на территории крепости Нарын-Кала», — рассказал директор гонки Антон Жилин. Маршрут состоит из трёх дистанций (3, 10 и 21 км), которые проходят по старому городу.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте мероприятия: [URL=http://lightsofderbent.ru]http://lightsofderbent.ru[/URL]
Начало забега запланировано на 21 час 30 минут. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по следующим улицам города:
— 5-й Нагорный переулок
— ул. Орта-Капы
— ул. Н. Крупской
— ул. Буйнакского
— ул. С. Стальского
— ул. Самурского
— ул. Пушкина
— ул. Ленина
— ул. Таги-Заде
— пер. 25 лет Октября
— Красноармейский пер
— ул. Дахадаева
— ул. М. Рзаева
— ул. К. Мамедбекова
— сквер «Даш-капы»
— ул. 4-й Магал
— ул. 6-й Магал
— ул. 7-й Магал
— ул. 3-го Интернационала
— ул. Дрожжина.