В Дербенте пройдет первый фестиваль народов Большого Кавказа

Первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный» пройдет с 10 по 15 октября в Дербенте. На шесть дней город превратится в творческий кластер, объединяющий лучшие культурные пространства и городские площадки, чтобы рассказать о богатом и многообразном кавказском духовном наследии и традициях. В этом году в центре программы — культура и история горских евреев. Инициатор и организатор фестиваля — Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан.

Гостей мероприятия ждут концерты и перформансы на стыке традиционных и экспериментальных жанров от артистов мирового уровня: шведского тромбониста и композитора Элиаса Файнгерша, одного из самых известных в мире трубачей Сергея Накарякова, этнического и джазового духовика Аркадия Шилклопера, композитора и пианиста Юрия Бренера, джазмена Алекса Ростоцкого, московско-армянской альт-рок-группы «Дети Picasso» Гаи Арутюнян и других известных музыкантов.

В городе откроются яркие выставочные проекты: в Музее истории мировых культур и религий — выставка об истории горско-еврейской общины Буйнакска, в популярном среди горожан и гостей города пешеходном переулке имени Казем-Бека — 20 бытовых портретов горских евреев из шести городов и поселков Северного Кавказа, работа известного журналиста и документального фотографа Василия Колотилова.

На просветительских площадках пройдет серия бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образу жизни еврейской общины, творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов. На территории музейного комплекса «Девичьи бани» будет представлен документальный театральный проект, посвященный дербентской идентичности — результат работы лаборатории, в которой примут участие актеры и обычные горожане. Здесь же пройдет мастер-класс по игре на традиционных классических музыкальных инструментах. Показы документальных фильмов состоятся в фестивальном клубе. Горско-еврейский театр Дербента готовит к фестивалю сценическую читку «Драматургия горских евреев», которая состоится на малой сцене Лезгинского театра при участии магистрантов Школы-студии МХАТ.

В парке имени Сулеймана Стальского — ежедневная уличная музыкально-театральная программа «Нарын-Кала и другие мелодии Кавказа», фестиваль кавказско-еврейской кухни с открытой дегустацией (шоу «Великий кулинарный путь») и танцевальный вечер под руководством народных хореографов в сопровождении живой музыки. А по историческому центру города уникальные авторские экскурсии проведет Ирина Михайлова — историк, сценарист, руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз. «О чем молчат дома» — так называются и маршрут, и недавно вышедшая книга Ирины.

Насыщенная программа ожидает гостей фестиваля на площадке, которая ранее мало использовалась для концертов — в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства (филиал Дербентской крепости), расположенном в Армянской церкви на магалах в старом городе. Здесь будут представлены и осетинская традиционная музыка («Рагон: музыка Северной и Южной Осетии» проект лейбла Ored Recordings из Нальчика), и концерт известного во многих странах ансамбля народной музыки «Макъам», работающего в разных жанрах, и программа группы «Дети Picasso» Гаи Арутюнян, предлагающей современную интерпретацию армянской музыкальной традиции, и концерт/мастер-класс дербентских дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна, который будет играть на кардаге, уникальном инструменте, изобретенном его отцом, — гибриде дудука и кларнета. Тайна названия инструмента будет раскрыта на концерте.

Нетривиальные площадки и форматы-сюрпризы — одно из отличий фестиваля «Кавказ обетованный» от других подобных событий. Так, на площадке под знаменитым дербентским маяком шведский музыкант Элиас Файнгерш, «золотой тромбон Европы», представит светомузыкальный перформанс «Тромбон над городом». Таким образом, маяк, один из символов Дербента, будет введен в культурно-событийный оборот. А знаменитый на весь Кавказ создатель традиционных кавказских барабанов Дагир Мамедов даст мастер-класс/концерт прямо на фирменной дербентской плоской крыше своего дома на магале, откуда открывается потрясающий вид на крепость, город и море.

«Кавказ обетованный» представляет и большую мировую премьеру. На сцене Лезгинского театра 13 и 14 октября — музыкальное представление «Двенадцать сыновей, месяцев и настроений» известного израильского композитора, программного директора фестиваля Юрия Бренера. Исполнители — струнный оркестр Дагестанской государственный филармонии им. Татама Мурадова и мировые звезды — Элиас Файнгерш (Швеция), Сергей Накаряков (Франция). Живая электроника и видеопроекция на сверхтонкий экран, используемые в этом необычном действе, создают эффект многомерного музыкально-образного пространства.

Фестиваль «Кавказ обетованный» открывается музыкально-художественным перформансом «Еврейская сюита» (10 октября, Лезгинский театр), который создан международной российско-израильской творческой группой — художником Максом Эпштейном (живопись в технике «документального рисования», перкуссия), автором музыки и исполнителем Юрием Бренером (фортепиано, компьютер, перкуссия), музыкантом Аркадием Шилклопером (валторна, шофар, труба, флюгельгорн). «Еврейская сюита» — победитель театрально-музейного фестиваля Theatrum, проводящегося под патронажем Национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые перформанс был представлен в горско-еврейской синагоге в Буйнакске в декабре 2019 года, в рамках проекта «Открывая синагогу “Темир-Хан-Шура”», поддержанного грантом 1-го конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс».

Аутентичный фестиваль с яркой и насыщенной программой планируют проводить ежегодно, каждый раз делая акцент на одной из культур народов Северного Кавказа. Организаторы уверены, что «Кавказ обетованный» станет неотъемлемой частью международной фестивальной карты и местом притяжения тысячей гостей из самых разных стран. Вход на все события фестиваля будет свободным. Прямые трансляции ключевых событий фестиваля будут проходить на YouTube-канале фестиваля.

«И в России, и за рубежом хорошо знают культуру европейских евреев, но гораздо меньше — культуру горских евреев, которые исторически жили в нашей стране в Дагестане, в Чечне, на всем Кавказе, — говорит президент РЕК Юрий Каннер. — Поэтому изначально мы хотели организовать фестиваль горско-еврейской культуры. Мы долго выбирали для него место и остановились на Дербенте. Оказалось, что культуру евреев в этом регионе сложно рассматривать отдельно от культуры других народов. В результате мы решили провести этнокультурный фестиваль — посвятить его не только евреям, но и всему многонациональному Кавказу. Цель фестиваля — через общность, через общекультурные практики укрепить взаимопонимание и согласие между народами. Надеемся, что фестиваль станет регулярным».

«Как представляется нам, организаторам и кураторам творческих программ, фестиваль “Кавказ обетованный” упрочивает и подкрепляет репутацию Дербента как территории бесконфликтного и продуктивного культурного диалога, — отмечает куратор фестиваля, советник президента РЕК по культуре Анатолий Голубовский. — Ведь не случайно в 2006 году Дербент был признан ЮНЕСКО самым толерантным городом мира. Мы надеемся, что фестиваль разрушит искусственно создаваемые барьеры, мешающие гуманитарной коммуникации, и создаст единое культурное пространство, обладающее огромным энергетическим потенциалом и привлекательностью для широкой международной аудитории».

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте https://kavkazfestival.ru