В Дербенте проходит фестиваль «Кавказ обетованный»

В торжественном открытии принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

Министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов выступил от имени главы республики Сергея Меликова.

В обращении говорилось о важности фестиваля и необходимости сохранения уникальных традиций этнической культуры.

Во время фестиваля состоятся концерты, мастер-классы; серия бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образе жизни еврейской общины; творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов; театрализованные представления и художественные постановки.

Фестиваль продлится до 15 октября.