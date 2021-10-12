Культура

В Дербенте проходит фестиваль «Кавказ обетованный»

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В торжественном открытии принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

Министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов выступил от имени главы республики Сергея Меликова.

В обращении говорилось о важности фестиваля и необходимости сохранения уникальных традиций этнической культуры.

Во время фестиваля состоятся концерты, мастер-классы; серия бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образе жизни еврейской общины; творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов; театрализованные представления и художественные постановки.

Фестиваль продлится до 15 октября.

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