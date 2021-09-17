В Дербенте представители разных конфессий пришли на голосование вместе

17 сентября, в первый день общероссийского голосования, секретарь правления еврейской общины Дербента Петр Малинский, председатель совета имамов города Абдула Маликов, ахунд Джума-мечети Хаджи Сеидхашим Миртеибов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников собрались вместе для участия в выборах. Этим они подчеркнули значимость сохранения единства в важных вопросах, стоящих перед городом.

Петр Малинский отметил, что само слово «толерантность» недавно вошло в обиход, но Дербент и много веков назад, и сейчас был и остается дружелюбным городом.

Хаджи Сеидхашим Миртеибов рассказал, что не пропускает ни один выборный процесс и считает это очень важным.

По словам Абдулы Макликова, сегодня важный день не только для Дербента, но и для всей России.

Источник: «Дербентские новости»