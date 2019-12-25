В Дербенте после реконструкции открыли два магала

Сегодня, 25 декабря, в Дербенте прошли открытия обновлённых двух магалов, находящихся рядом с крепостью Нарын-Кала. На ремонт этих магалов было выделено около 50 миллионов из федерального бюджета.

Сумма была получена по гранту, который город выиграл на Всероссийском конкурсе лучших проектов. Более 5 миллионов выделено из муниципального бюджета.

Из внебюджетного фонда потратили 11 миллионов для создания проектно-сметной документации.

За небольшой промежуток времени в этих магалах провели работы по покрытию дорожного полотна местным белым камнем, провели водопровод, модернизировали систему электричества, посадили деревья, также полностью провели работы по улучшению лестничных площадок, соединяющих крепость с старыми кварталами города.