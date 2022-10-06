В Дербенте побывал туристический поезд с участниками СВО

В среду, 5 октября, Дербент посетили участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию после ранений.

Координатор проекта «Своих не бросаем» Валерий Шилков рассказал, что при партнерстве с Российскими железными дорогами организованы рейсы для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Российские железные дороги и Министерство обороны страны сделали им такой подарок. Сегодня мы приехали в Дагестан. Все остались довольны. Посмотрели красоты Дербента, вкусно поели. На следующей неделе запланирован еще один рейс», — сообщил Валерий Шилков.

В этот день в Дербенте побывали более 200 человек.