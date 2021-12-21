Образование

В Дербенте открыли новый детский сад по нацпроекту «Демография»

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Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов принял участие в открытии детского сада в Дербенте. Новый сад рассчитан на 60 мест, детей принимают в три группы, в том числе ясельную, с 1,5 лет.

В здании проведен современный ремонт, благоустроена близлежащая территория, построена детская площадка, обустроен спортзал, музыкальная комната и пищеблок.

Детский сад рассчитан на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, построен в соответствии с современными требованиями, оборудован лифтом.

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