В Дербенте обнаружили остатки древнего сооружения

Сотрудники Дербентского музея-заповедника при проведении мониторинга состояния объектов культурного наследия на 7 магале, в районе Старой торговой площади (памятник федерального значения) под жилыми домами обнаружили остатки древнего сооружения.

Оценку находке должны дать специалисты. По предварительным оценкам это остатки древнего караван – сарая XVII века.

На старых рисунках Дербента (рисунок Адама Олеария 1638год, рисунок Эйхвальда 1825 год) на этом месте хорошо просматривается большой квадратный караван-сарай. Известно, что в XVII веке на торговую площадь города выходили 3 караван-сарая: два небольших караван-сарая и один большой квадратный караван – сарай с размерами приблизительно 50 х 50 метров и внутри двора водохранилище.

О караван-сарае известно, что по периметру здания небольшие помещения образовывали достаточно большой внутренний двор, который имел единственные ворота. Все помещения со стороны улицы имели глухие стены, а со стороны двора — арочные фасады без окон.

Если судить по сохранившимся зданиям караван-сараев города начала XX века – они двухэтажные с подвалом. Выходит, обнаружена только подземная часть караван-сарая.

Дербентским музеем-заповедником в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан будет направлена справка о выявленном объекте для дальнейшей экспертизы и постановки на учет.