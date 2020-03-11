Культура

В Дербенте нашли здание XI века

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Каменная конструкция, датируемая предположительно одиннадцатым – двенадцатым веком обнаружена в городе Дербенте.

Эта находка заинтересовала местных жителей тем, что ее примерный хронологический возраст относят к «домонгольскому периоду», который стал временем максимального расцвета Дербент-наме.

Доктор исторических наук Муртазали Гаджиев подчеркнул, что камни, используемые при строительстве данного сооружения, имеют форму, которая активно применялись в строительстве в течение четырехсот лет с 11 по 15 век.

Для констатации точного возраста и определения назначения найденного фрагмента в город приедет специальная комиссия Агенства по охране культурного наследия РД.

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