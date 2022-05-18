В Дербенте, Махачкале и Хасавюрте будут открыты офисы ВТБ

Вопросы сотрудничества Республики Дагестан с банком ВТБ, в том числе в части поддержки инвестиционных проектов в различных отраслях обсудили в ходе встречи Абдулмуслим Абдулмуслимов и управляющий банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

В рамках встречи Председатель Правительства РД отметил, что региональный кабмин готов оказать полную поддержку ВТБ и открыт к сотрудничеству. На данный момент банк обслуживает в Дагестане около семнадцати тысяч физических лиц.

Кроме того банк планирует открыть офисы в трёх городах республики. Уже открыт офис в Каспийске, а в столице Дагестана в 2021 году был открыт офис нового формата. Касательно, инвестпроектов, Александр Дыренко отметил, что почти тридцать два процента кредитного портфеля подразделения ВТБ в Дагестане занимают пищевая промышленность и сельское хозяйство.