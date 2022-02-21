В Дербенте и Хасавюрте появятся центры военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

21 и 22 февраля в республике состоится открытие двух учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Центры будут открыты на базе Дорожно-строительного колледжа города Хасавюрта и на базе Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г. Б. Казиахмедова. С открытием этих центров в республике их стало в общей сложности четыре. Здесь будет проводиться обучение в военно-патриотическом направлении, а также правилам химбиологической и радиационной защиты и другим аспектам в области обороны.

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