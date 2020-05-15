В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией

В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией. По решению мэрии детское отделение Дербентской городской больницы переоборудовано под лечебницу для больных пневмонией. В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией. По решению мэрии детское отделение Дербентской городской больницы переоборудовано под лечебницу для больных пневмонией.

Госпиталь одновременно может вмешать до 145 человек и оснащен современным оборудованием. Оснащение больницы полностью профинансировал Сулейман Керимов.

Здесь завершены зоны: «красная» и «чистая», закончили установку шлюзов, продолжается установка медоборудования.

На сегодняшний день в Дербенте 2 инфекционные больницы. В них проходят лечение 104 пациента с пневмонией, в одном отделении лечатся 14 зараженных коронавирусом.

Дербентская ЦГБ оказывает помощь всем жителям Южного Дагестана.