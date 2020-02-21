В Дербенте благоустраивают парк Низами Гянджеви

В парке Низами Гянджеви разместят не имеющий аналогов в мире мультимедийный фонтанный комплекс. Проект финансирует Сбербанк России. Угрозы археологическим памятникам нет.

Земляные работы проводят по нормам законодательства в области культурного наследия. Об этом сообщают археологи ДФИЦ РАН.

В местах, где выявлены средневековые археологические памятники, ничего строить не будут. Строители работают вместе с археологами. Главная задача – избежать разрушения древних надмогильных саркофагов.

Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН сообщает, что памятники датируются XII веком. Погребения находятся на глубине до 2 метров, поэтому строительные работы не разрушают могилы.

По информации администрации Дербента, государственная экспертиза дала положительное заключение проекту. План благоустройства также обсудили на публичных слушаниях.