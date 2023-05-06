Общество

В Дербент прибыл туристический поезд «Жемчужина Кавказа»

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Гостей региона встретили национальными танцами и музыкой. Поприветствовал прибывших пассажиров министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

Туристы уже успели посетить Майкоп, Владикавказ и Грозный, а теперь на очереди — достопримечательности Дагестана. В регионе туристы побывают на крепости Нарын-Кала, Сулакском каньоне, бархане Сары-Кум и др.

«Жемчужина Кавказа» – это семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде. Расписание разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как «отель на колесах».

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