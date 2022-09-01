В День знаний Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил Ахтынский район

В День знаний Сергей Меликов посети Ахтынский район. Глава республики открыл новую школу в с. Луткун на 400 мест, поздравил её первых учеников и учителей и провел урок мира.

В селении Ахты он ознакомился с ходом строительства многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 1500 посадочных мест, возводимого в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, но темпы строительства и проведения внутренних работ ставят под угрозу сдачу комплекса в срок. Сергей Меликов взял вопрос под контроль.

Глава республики поговорил с представителями заказчика и подрядчиками, дал ряд новых поручений для скорейшего завершения объекта.

Затем глава региона побывал в Ахтынской школе №1 им. С. Стальского и ознакомился с ходом капитального ремонта в Зрыхской средней школе.

По итогам поездки, глава республики провёл совещание с руководством Ахтынского района, где сделал замечание муниципальным чиновникам за ряд упущений при строительстве и ремонте социальных учреждений и дал поручения по скорейшему исправлению ситуации.