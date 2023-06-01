В День защиты детей в детском саду «Ласточка» представили спектакль «Ёжик и счастье»

Праздник, посвященный дню защиты детей, отмечается 1 июня. И этот праздник – один из самых «старых» среди тех, что носят международный характер.

Артисты Азербайджанского государственного драматического театра к Международному Дню защиты детей представили благотворительный показ спектакля «Ёжик и счастье» в детском саду «Ласточка» города Дербент.

Перед началом показа сказки заместитель директора Азербайджанского государственного драматического театра Ядулла Гашимов поздравил детей с праздником и пожелал счастливой и весёлой жизни.

В конце представления дети танцевали с артистами и радовались прекрасному празднику. Показ прошел в шикарной, праздничный атмосфере.

Источник: Сетевое издание Дербент