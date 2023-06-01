В День защиты детей новый детский сад «Родничок» на 200 мест распахнул свои двери в Хасавюрте

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов принял участие в торжественном открытии нового детского сада №14 «Родничок» на двести мест в городе Хасавюрте.

В этот день на открытии детского сада царила атмосфера праздника. Новый социальный объект стал настоящим подарком для жителей близлежащих микрорайонов города.

На праздник, посвященный долгожданному событию, пришли глава города Хасавюрт Корголи Корголиев, заместитель министра образования и науки РД Халид Нурмагомедов, руководители образовательных учреждений, местные жители и дети.

Выступая перед собравшимися, Муслим Телякавов отметил, что руководство страны и региона делает все возможное для того, чтобы создать условия для счастливого детства маленьким гражданам и комфорта их родителям.

«Мы желаем, чтобы в этом новом доме вы нашли новых друзей, получили новые впечатления и росли в атмосфере радости любви и взаимопонимания. Поздравляю всех с этим замечательным событием», — обратился к воспитанникам детского сада Муслим Телякавов.

В свою очередь Корголи Корголиев, поздравляя горожан с открытием нового дошкольного учреждения, выразил слова благодарности Главе Республики Дагестан Сергею Меликову, Правительству РД, депутату Государственной Думы ФС РФ Сайгидпаше Умаханову за оказанное содействие и поддержку.

«200 дошколят получат места в уютном, благоустроенном садике «Родничок». Построенный по современным технологиям, он, несомненно, порадует своих маленьких обитателей. Примечательно, что открытие детского садика приурочено ко Дню защиты детей, ведь все, что мы взрослые делаем в жизни — ради детей и во имя их будущего», — сказал Корголиев.

Для гостей мероприятия были подготовлены концертные номера воспитанниками детских дошкольных учреждений города.

Кульминацией торжества стало участие в режиме видеосвязи во Всероссийском марафоне открытия новых детских садов. Он объединил 12 дошкольных образовательных учреждений в 6 регионах. В их числе Калужская и Тверская области, Адыгея, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

К участникам обратились вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Со словами приветствия из Республики Дагестан выступил Глава региона Сергей Меликов.

Отметим, что строительство нового дошкольного учреждения велось в рамках реализации национального проекта «Демография».

В детском саду имеются спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок, кабинеты для психолога и логопеда, методиста и т.д. В садике также предусмотрено обучение детей с ограниченными физическими возможностями: создана комфортная среда для их передвижения и обучения – для удобства маломобильных групп оборудованы пандусы и стеновые поручни.

На прилегающей территории установлены беседки и спортивно-игровые зоны для детей, полностью готово к оборудованию помещение для прачечной. Благоустроена территория, уложены асфальт и тротуарная плитка, а также проведены озеленительные мероприятия.