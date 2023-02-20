Общество

В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия

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Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Руслан Алиев провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

На повестке стояли несколько вопросов, среди которых: подготовка к проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, о социальной помощи членам семей участников специальной военной операции, реформировании системы жилищно-коммунального хозяйства республики и др.

Предваряя обсуждение, Руслан Алиев отметил, что с первых дней начала специальной военной операции республика оказывает всестороннюю помощь, как участникам операции, так и их семьям.

«Частичная мобилизация стала новым вызовом для общества и нам необходимо уделять максимальное внимание к мобилизованным и их семьям. Это является сейчас важнейшей задачей», — подчеркнул он.

О том, какая помощь оказывается мобилизованным и их семьям рассказал директор социального фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов.

По его словам, помимо мер поддержки, которая оказывается на федеральном уровне, семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции, в Дагестане за счет средств республиканского бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, в частности, семьям мобилизованных граждан и добровольцев выдается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Подводя итоги заседания Руслан Алиев дал ряд поручений по каждому вопросу повестки, в частности Минобрнауки РД было поручено держать вопрос обеспечения детей –сирот жильем на особом контроле, а также подготовить справку о состоянии жилья, которое было предоставлено им в 2022 году.

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