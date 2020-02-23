В День защитника Отечества в Агульском районе прошел концерт и турнир по настольным видам спорта

В районном КДЦ прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. С поздравительной речью перед собравшимся выступила замглавы Агульского района Беневша Курбанова, которая от имени главы района поздравила всех тех, кто причастен к этой почетной обязанности — защищать Родину.

От имени старшего поколения с поздравлениями выступил председатель Совета ветеранов района Магомед Омаров. С концертными программами перед собравшимся выступили коллективы художественной самодеятельности района, школы искусств, учащиеся Тпигской СОШ.

Здесь же сегодня прошли соревнования по настольным видам спорта, посвящённые памяти педагогов Агульского района: шахматы, нарды, шашки.

Далее состоялась вручение призов (настенных часов) и почетных грамот главы Агульского района занявшим призовые места на традиционном турнире памяти педагогов Агульского района.

Призовые места распределились следующим образом:

Шахматы

И. Ибичаев (Тпиг) А. Лутов (Бедюк) Х. Гамзатов (Рича)

Шашки

И. Ибичаев (Тпиг) З. Рамазанова (Тпиг) Н. Рамазанов (Худиг)

Нарды

Н. Ахмедов (Фите) Э. Джафаров (Фите) Р. Ахмедов (Фите)

Абдурахман Манафов