В День защитника Отечества в Агульском районе прошел концерт и турнир по настольным видам спорта

В районном КДЦ прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. С поздравительной речью перед собравшимся выступила замглавы Агульского района Беневша Курбанова, которая от имени главы района поздравила всех тех, кто причастен к этой почетной обязанности — защищать Родину.
От имени старшего поколения с поздравлениями выступил председатель Совета ветеранов района Магомед Омаров. С концертными программами перед собравшимся выступили коллективы художественной самодеятельности района, школы искусств, учащиеся Тпигской СОШ.
Здесь же сегодня прошли соревнования по настольным видам спорта, посвящённые памяти педагогов Агульского района: шахматы, нарды, шашки.
Далее состоялась вручение призов (настенных часов) и почетных грамот главы Агульского района занявшим призовые места на традиционном турнире памяти педагогов Агульского района.
Призовые места распределились следующим образом:
Шахматы
- И. Ибичаев (Тпиг)
- А. Лутов (Бедюк)
- Х. Гамзатов (Рича)
Шашки
- И. Ибичаев (Тпиг)
- З. Рамазанова (Тпиг)
- Н. Рамазанов (Худиг)
Нарды
- Н. Ахмедов (Фите)
- Э. Джафаров (Фите)
- Р. Ахмедов (Фите)
Абдурахман Манафов