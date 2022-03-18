В день воссоединения Крыма и России Сергей Меликов обратился к дагестанцам

18 марта — день воссоединения Крыма и России. В восьмую годовщину тех памятных событий Сергей Меликов обратился к гражданам. По словам руководителя субъекта, 18 марта 2014 года была восстановлена историческая справедливость и решения, принятые руководством в те дни, были единственно верными, потому что позволили защитить жителей Крыма. Сергей Меликов отметил, что сегодня наши соотечественники вынуждены с оружием в руках защищать суверенитет и будущее страны. «Уверен, — заключил Сергей Меликов, — мы перевернем сегодняшние драматические страницы упорным трудом и поддержкой преодолеем все трудности».

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