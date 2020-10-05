В День учителя вспомним слова главы Агульского района Закира Каидова о школьных учителях

Сегодня, 5 октября, страна отмечает День учителя, в связи с этим вспомним слова главы Агульского района Закира Каидова из интервью газете «Вести Агула»: «Любимых учителей у меня много. Я их поименно могу назвать. В первом классе я учился в Буршаге. Первой моей учительницей была Зафидат Шабановна. После переезда в райцентр — Наимат Алиевна.

Классным руководителем была Зубайдат Ахмедовна, физику преподавал Нариман Ибадуллаевич, химию — Камал Магомедович, русский язык и литературу — Тамам Исрафиловна, Тамам Рамазановна, Таибат Исрафиловна, историю — Гавучай Салиховна, Магият Сиражудиновна, алгебру и геометрию — Омар Кубаевич, Айша Мазаевна, биологию — Пери Гасановна, Майрам Алиевна. Покойный Магомед Исрафилович тоже был моим учителем. Всем им могу выразить огромную благодарность.

Я был хорошистом, но требования наших учителей были очень серьезными. Являясь сыном первого секретаря, не получал никаких поблажек, наоборот, было больше ответственности. Поступив в университет, я понял, что знания, полученные в школе, дают результат. Я оказался в числе отличников, закончил ВУЗ с красным дипломом. Сдавал все экзамены досрочно. По сочинениям, диктантам в университете я опережал студентов, обучающихся там после окончания городских школ.

Гуманитарные предметы были любимые: история, русский язык и литература. Почему гуманитарные? Возможно, было упущение в плане естественных наук. Химию любил, но немного не получалось с алгеброй, геометрией, от этого страдали химия и физика. Потом, когда сталкивался с определенными вопросами, понимал, что в химии и физике сложного нет».

Полный текст интервью по ссылке