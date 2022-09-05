3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в зале музыкального училища имени Ашурова прошло мероприятие с говорящим названием: «Беслан: мы не в праве забыть». В этот день вся Россия вспоминает трагические события, произошедшие в средней образовательный школе города Беслан. В 2004 году школьный праздник в один момент превратился в трагедию. С 2005 года федеральным законом «О днях воинской славы России» этот день установлен памятной датой. С вступительным словом выступила заведующая воспитательной работой З.М.Гаджиева. Ведущие поэтапно вспомнили страшные события тех роковых дней. Учащиеся Каримова Патимат, Ферзалиева Зарият, Гасанова Тюркян прочли стихи, написанные современниками. Надежда Гурина и Фарида Агаева исполнили песню: «Аист на крыше».

В заключении выступила директор К.Г.Махмудова:» У многих от чувства несправедливости, от того, что пришлось пережить ни в чем не повинным жителям небольшого города, просто вывернуло душу наизнанку. Среди них и моя дочь Тамара, ученица пятого класса. Тогда она написала трогательное стихотворение.

Беслан

С кем вы боретесь, террористы?

С маленькими, беззащитными детьми?

Вас не назовёшь людьми! Фашисты!

У какой вы матери росли?

Я-дочь Кавказа! Душа моя полна

Слезами за потерянных детей!

И, если б только я помочь могла,

Я жизнь бы сохранила всех детей!

Беслан, мы жить спокойно перестали!

Беслан, ты наша общая беда!

Мы в страхе жить давно уже устали!

Такое пусть не повторится никогда!

В истории России было немало дней, опороченных террористами. Взрывы жилых домов, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, захваты заложников. Поэтому в День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем вообще всех жертв экстремистов.

Хочу обратиться к вам, студенты. Берегите своих родителей, слушайте их, чтите свои традиции и обычаи и тогда вас никто не запугает и не заставит принять неправильное решение»

Минутой молчания присутствовавшие почтили память погибших.

Источник: Ватан