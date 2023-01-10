В День рождения Магомеда Нурбагандова Сергей Меликов опубликовал пост в своем телеграм

«Сегодня одному из самых бесстрашных дагестанцев, который до последней минуты был верен присяге и мужскому слову, исполнилось бы 38 лет.

Магомед Нурбагандов ушёл достойно, сохранив самое главное – честь, а его слова «Работайте, братья!» и сегодня вдохновляют многих ребят, которые защищают Родину.

Мы помним тебя, наш герой!», — говорится в тексте сообщения.

В июле 2016 года четверо боевиков захватили в лесу нескольких отдыхающих, после чего застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата – Магомеда – боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД.

Узнав, что перед ними полицейский, преступники под дулом автомата потребовали, чтобы он призвал своих коллег оставить службу в правоохранительных органах. Вместо этого Магомед Нурбагандов, оставаясь верным присяге, произнес: «Работайте, братья!».

Впоследствии видеозапись случившегося была обнаружена в телефоне одного из уничтоженных боевиков, благодаря чему о героическом поступке полицейского узнала вся страна. А его слова «Работайте, братья!» стали символом крепости духа, чести и служения долгу.

В том же году Указом Президента России за проявленные мужество и героизм Магомеду Нурбагандову присвоено звание Героя России посмертно.

Глава государства Владимир Путин лично вручил звезду Героя его родителям.