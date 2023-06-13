В День России в Махачкале состоялся Фестиваль поэзии народного творчества «Мой Дагестан»

Фестиваль, посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова организован Фондом «Культурное наследие» при поддержке Минкультуры РД и Республиканского дома народного творчества.

На Родопском бульваре состоялись фольклорное представление-дефиле «Мой Дагестан», выставки традиционных ремесел, круглый стол. Самобытные национальные костюмы представили участники фольклорных коллективов из разных уголков нашей республики. Затем началось красочное представление, в котором приняли участие фольклорные ансамбли из Акушинского, Ахвахского, Унцукульского, Хасавюртовского районов, Бежтинского участка и города Хасавюрта. Государственные коллективы были представлены ногайским фольклорно-этнографическим ансамблем «Айланай» и терским ансамблем казачьей песни. На мероприятии были представлены инсценировки трудовых, календарных, семейно-бытовых обрядовых сценических действий, созданных по мотивам произведений Расула Гамзатова.

Параллельно с фольклорным представлением вдоль аллеи на Родопском бульваре прошли выставки традиционных ремесел народов Дагестана. Праздник объединил представителей различных направлений народного искусства: гончарное дело, балхарская керамика, резьба по дереву, кайтагская вышивка, ковроткачество, вязание джурабов, ювелирное дело и мн.другое. Народное творчество предстало во всех красках и многообразии.

Дагестан имеет богатые традиции народных промыслов, которые уходят своими корнями глубоко в прошлое. Круглый стол «Голос Расула», который прошел в Национальной библиотеке им.Р.Гамзатова, продолжил работу фестиваля. В нем приняли участие деятели в сфере культуры и искусства; ученые этнографии и археологии, историки и фольклористы ДФИЦ РАН, литературоведы; представители практики клубной работы в сфере художественного народного творчества; волонтеры культуры и молодежь.

Источник: Мирмол