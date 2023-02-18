В день пятилетия трагедии кизлярцы почтили память убитых прихожанок Георгиевского Собора

Сегодня, 18 февраля, спустя пять лет, в Кизляре вспоминали жертв трагедии, произошедшей у Георгиевского собора в Прощеное воскресенье 18 февраля 2018 года. Утром в собор начали стекаться люди, желающие почтить память погибших от рук террориста кизлярских женщин.

В этот день здесь была совершена Божественная литургия, возглавил которую архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

На траурном богослужении присутствовали министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, глава Кизляра Александр Шувалов, глава Кизлярского района Аким Микиров, глава Тарумовского района Александр Зимин, представители казачества, общественные деятели, жители города и соседних муниципалитетов.

На заупокойной ектении была вознесена молитва об упокоении, после чего провозглашена вечная память жертвам трагедий. По окончании Литургии была совершена заупокойная панихида по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине и Вере.

Архиепископ Варлаам подчеркнул, что жертвами злодеяния, стали ни в чем не повинные женщины, пришедшие в храм для молитвы в Прощенное Воскресенье в 2018 году. Он напомнил, как пять лет назад, поддержку в связи с трагедией оказали и мусульмане, и иудеи, ведь на протяжении многих веков на благословенной земле Дагестана в мире и добрососедстве живут представители разных народов и религий, и в радости, и в горе помогая и поддерживая друг друга, и так будет всегда.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов от имени главы республики Сергея Меликова выразил слова соболезнований родным погибших, всем кизлярцам. «Народы республики Дагестан, которые исторически жили в мире и добрососедстве, невозможно расколоть. Мы сильны единством. А тот, кто способен на такие преступления – не имеет никакого отношения ни к одной религии» — сказал Энрик Селимович.

Глава Кизляра поблагодарил всех, кто принял участие в памятном богослужении, добавив так же, что терроризм не имеет национальности. «Наша задача – сделать все, чтобы в нашей республике, стране был мир. Пусть никогда такие бесчеловечные преступления не повторятся» — сказал Александр Шувалов.

По окончании богослужения все проследовали к могилам убиенных прихожанок, где архиепископ Варлаам возгласил вечную память жертвам террора. Собравшиеся возложили цветы…

Эта дата черной меткой осталась в истории нашего города, в сердцах его жителей. 18 февраля 2018, около 16.00, по окончании вечерни с чином прощения, на территории Собора в честь святого великомученика Георгия Победоносца в центре Кизляра вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин: Вера Гавриловна Маргунова — председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района; Людмила Георгиевна Щербакова — Заслуженный врач Республики Дагестан; Надежда Сергеевна Терлиян — учитель физкультуры, наставник молодежи, тренер баскетбольных команд, Ирина Сосиковна Мелькомова, просившая милостыню и кинувшаяся на убийцу, ценой своей жизни спасая остальных, успевших закрыть двери храма, Блинникова Вера Сергеевна — бывшая работница КЭМЗа, которая позже скончалась в больнице.

Террорист был ликвидирован. Веру Моргунову, Ирину Мелькомову, Людмилу Щербакову, Надежду Терлян и Веру Блинникову похоронили на территории храма. На их могилах всегда много цветов, сюда приезжают молиться православные из разных уголков страны.

Еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения. Надежда Николаевна Кушнарева и Наталья Александровна Плетухина долгие годы восстанавливали здоровье и заново учились жить. Но через 3 года после трагедии Наталья Александровна Плетухина ушла из жизни.

Так вышло, что 18 февраля 2023 года — Вселенская родительская суббота — день особого поминовения отошедших к Богу…

Источник: https://info-kizlyar.ru/news/media/2023/2/18/v-den-pyatiletiya-tragedii-kizlyartsyi-pochtili-pamyat-ubityih-prihozhanok-georgievskogo-sobora/