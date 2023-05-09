В День Победы глава Хивского района навестил семьи погибших участников СВО

В день 78-годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне Глава Хивского района Ярмет Ярметов вместе с начальником боевой подготовки Воздушно-десантных войск, генерал-майором Вооруженных сил Российской Федерации Арсеном Рахмановым, меценатом Альбертом Эмирагаевым, председателем Собрания депутатов Хивского района Садиком Исрафиловым и начальником отдела МВД Камалом Гасановым навестили семьи военнослужащих, погибших в СВО.

В селе Чувек они навестили семью погибшего военнослужащего, командира отделения десантно-штурмовой роты, старшего сержанта Ремика Салихова, а в селе Цинит — семью погибшего младшего сержанта Росгвардии Ринада Шахпазова.

В селе Ашага-Архит побывали в семье погибшего на СВО пулеметчика Шимердана Султанова, а в селе Лака пообщались с семьей Ферзали Ферзалиева, у которого остался 14 летний сын-инвалид.

Также в селе Хив посетили семью погибшего капитана Мислима Мислимова.

В ходе встречи гости побеседовали с родными и близкими погибших бойцов, выразили огромную благодарность родителям за то, что вырастили и воспитали настоящих героев, достойных сыновей и патриотов своей Родины, поздравили их с Днем Великой Победы, вручив им подарки.

В рамках беседы Ярмет Ярметов поинтересовался проблемами семей участников СВО.

В свою очередь родные погибших участников СВО поблагодарили руководство муниципалитета и гостей за оказанное внимание.